Организатор прокомментировал бой с ненастоящим турком, которого чуть не убили в клетке

Игорь Ким, глава спонсора промоутерской компании GFC прокомментировал скандальный бой в Самаре, в котором армянский боец Рафаэль Абраамян задушил турка Батухана Акдумана, который оказался не тем, за кого себя выдавал. Настоящий чемпион мира Батухан Акдуман находился во время боя в Турции, а вместо него в клетку вышел 20-летний боец с похожим именем.

По утверждению «настоящего» Акдумана, его «двойник» — гражданин Туркменистана.



— Обсуждал этот вопрос с лигой GFC. Они показали мне турецкий паспорт этого спортсмена. Он оказался полным тезкой. Он вышел с турецким флагом и не говорил по-русски. Лига не знала, что есть такой же боец в Турции. Проблема только в том, что Sherdog не тому бойцу записал поражение. Еще в том, что армянский боец чуть дольше продержал соперника, не услышал команду судьи. Он извинялся, даже в турецкое посольство ходили, извинялся там. Это у него было эмоциональное затмение какое-то, о чем он сказал. Лига его дисквалифицировала на полгода или на какой-то другой срок. Надеюсь, подобных боев больше не повторится, — сказал Ким. (Михаил Потапов)