Определились чемпионы России по ММА среди студентов 2019 года

В Иваново прошел чемпионат России среди студентов по смешанному боевому единоборству (ММА).

Учащиеся сразу 32 вузов приняли участие в соревнованиях. По итогам командное "золото" выиграли спортсмены из Московского Политехнического Университета (Москва), "серебро" досталось учащимся Вологодского институт права и экономики, "бронза" - Нижегородскому государственному педагогическому университету.

Чемпионами России по ММА среди студентов стали:

до 56,7 кг: Нуцалханов Ахмед (Институт Финансов и Права р. Дагестан);

до 61,2 кг: Алиев Джамалутдин (Югорский государственный университет);

до 65,8 кг: Исрафилов Эмран (Институт Мировой Экономики);

до 70,3 кг: Давудов Султан Али (Московский Политехнический Университет);

до 77,1 кг: Курбанов Магомед (Нижегородский государственный педагогический университет);

до 84 кг: Шарифов Эмин (Московский Политехнический Университет);

свыше 93 кг: Приходько Антон (Сибирский государственный медицинский университет).