Олейник перенес две операции за 10 дней

Российский боец ММА Алексей Олейник в Instagram рассказал, что перенес две операции за 10 дней.

«Фото: 12 дней назад, 3 дня назад и сегодня. 2 операции за 10 дней, старые и новые травмы, полученные до последнего боя, одна из них практически мне не позволила выполнить прием, который работал всегда безотказно. Сожаление — пустая трата времени, слов и сил. Поэтому, убираем препятствие и идем вперед», — написал Олейник.

43-летний Олейник за карьеру в ММА одержал 59 побед при 14 поражениях, еще один бой завершился ничьей.