Нурмагомедов в ближайшее время вылетит в ОАЭ для продолжения подготовки к бою с Порье

Российский боец ММА, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов отправится в ОАЭ. Он будет готовиться к бою с американцем Дастином Порье.

— Хабиб вылетит в ОАЭ в ближайшие дни, — цитирует представителя команды спортсмена ТАСС.

Поединок Нурмагомедов — Порье станет главным событием турнира UFC 242 в Абу-Даби (ОАЭ). Он состоится 7 сентября. Спортсмены будут оспаривать титул чемпиона в легком весе. Россиянин провел 27 поединков в ММА и во всех победил.