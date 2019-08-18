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Нурмагомедов в ближайшее время вылетит в ОАЭ для продолжения подготовки к бою с Порье

18 августа 2019, 10:40
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Российский боец ММА, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов отправится в ОАЭ. Он будет готовиться к бою с американцем Дастином Порье.

— Хабиб вылетит в ОАЭ в ближайшие дни, — цитирует представителя команды спортсмена ТАСС.

Поединок Нурмагомедов — Порье станет главным событием турнира UFC 242 в Абу-Даби (ОАЭ). Он состоится 7 сентября. Спортсмены будут оспаривать титул чемпиона в легком весе. Россиянин провел 27 поединков в ММА и во всех победил.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6773009

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