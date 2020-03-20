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Допинг

Муртазалиев покинул UFC из-за ситуации с допингом

20 марта 2020, 14:09

Российский боец ММА Халид Муртазалиев покинул UFC из-за ситуации с допингом.

— Убрали всех, кого поймали на допинге. Мне так сказали, — рассказал спортсмен в интервью ТАСС.

Муртазалиев дебютировал в UFC на турнире в Москве осенью 2018 года. Поединок с американцем Си Би Доллоуэем закончился победой россиянина техническим нокаутом во втором раунде.

Позднее его допинг-проба дала положительный результат, а сам боец был дисквалифицирован на два года (срок дисквалификации завершится 3 октября 2020 года).

Всего в активе 26-летнего россиянина 14 побед и два поражения в смешанных единоборствах.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8035455

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