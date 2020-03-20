Муртазалиев покинул UFC из-за ситуации с допингом
20 марта 2020, 14:09
Российский боец ММА Халид Муртазалиев покинул UFC из-за ситуации с допингом.
— Убрали всех, кого поймали на допинге. Мне так сказали, — рассказал спортсмен в интервью ТАСС.
Муртазалиев дебютировал в UFC на турнире в Москве осенью 2018 года. Поединок с американцем Си Би Доллоуэем закончился победой россиянина техническим нокаутом во втором раунде.
Позднее его допинг-проба дала положительный результат, а сам боец был дисквалифицирован на два года (срок дисквалификации завершится 3 октября 2020 года).
Всего в активе 26-летнего россиянина 14 побед и два поражения в смешанных единоборствах.
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