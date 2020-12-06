Менеджер Ромеро рассказал, может ли боец выступить в России

Малки Кава, агент бывшего бойца UFC Йоэля Ромеро сообщил, что кубинец рассматривает вариант с выступлением в одном из российских промоушенов, в том числе, в организации АСА.

— На самом деле пока мы не называли конкретные организации, но Ромеро готов выступить в любом из крупных российских промоушенов, — приводит RT слова Кава. — Йоэль любит Россию и российских болельщиков.

Ромеро провел последний бой в марте этого года, уступив единогласным решением судей чемпиону UFC в среднем весе Исраэлю Адесанье. Ромеро трижды бился за титул чемпиона UFC в среднем весе. Еще в одном поединке — с Люком Рокхолдом — на кону должен был стоять временный пояс, но кубинец не сделал вес (при этом он нокаутировал Рокхолда). Всего на счету Ромеро 13 побед и 5 поражений в ММА (9-4 в UFC).

UFC освободила бойца от контракта, несмотря на то, что у него оставалось еще три поединка по договору с организацией.