Майк Винкельджон: «Джон Джонс будет доминировать и в тяжелом весе. Никто не умеет читать соперников так, как он»

Тренер Джона Джонса по ударной работе Майк Винкельджон поделился ожиданиями от дебюта бойца в тяжелом весе.

«Переход в тяжелый вес — это не просто подъем в соседний дивизион. Иногда для этого веса нужно набрать 20-22 кг. Эти ребята огромные. Переход в тяжи — это не просто накинуть лишние 6-7 кг, как в случае с другими дивизионами. Здесь идет большой прыжок.

Джон всегда был хорошо против тяжей. Он умеет менять рисунок боя, и что касается бойцовского IQ — это история как раз про Джона. Если он дерется против Андрея Орловского, у которого мощный оверхэнд, то знает, как свести на нет этот удар. Если против Оверима, который бьет сильный хук, чтобы выйти на заготовку с коленом в корпус, то Джон знает, как здесь нужно подстроиться и избежать опасности.

Он очень хорошо читает бойцов, часто понимает, что сделает соперник дальше даже раньше него самого. Я ставлю деньги на Джона в тяжах, он будет доминировать и в этом весе", — сказал Винкельджон в интервью MMAfighting.

Джон Джонс провел последний поединок в феврале уходящего года против Доминика Рейса на UFC 247. Бой закончился победой Джонса единогласным решением. В мае боец освободил пояс и заявил о желании попробовать себя в тяжелом весе.