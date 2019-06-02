Макгрегор вызвал на реванш Мейвезера

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор после просмотра боксерского поединка между мексиканцем Энди Руисом и британцем Энтони Джошуа вызвал на реванш Флойда Мейвезера-младшего.

- Отличный боксерский поединок, я собираюсь насладиться еще одним. Бросаю вызов Хуану-Мануэлю Мейвезеру на матч-реванш. Под опекой моего старого клуба. Тогда и увидимся, приятель, – написал Макгрегор в своем Твиттере.

Boxing is great, I am going to relish another go!

I challenge Juan Manuel Mayweather to a rematch.

Under the tutelage of my old club.

We’ll see then mate. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 2 июня 2019 г.

Мейвезер победил Макгрегора в боксерском поединке в 2017 году техническим нокаутом в 10-м раунде.