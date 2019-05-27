Макгрегор объяснил, почему решил сдаться в поединке с Нурмагомедовым

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор объяснил поражение в поединке турнира UFC 229 с россияниным Хабибом Нурмагомедовым желанием продолжать жить для дальнейшей борьбы с соперником. Бой состоялся 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе.

Нурмагомедов одержал победу над Макгрегором в том поединке удушающим приемом.

– Я делаю взвешенные решения в клетке. Даже в поражениях. Я вижу, есть ли выход из боя и вижу когда им нужно воспользоваться. Я знаю, когда нужно продолжить жить, чтобы дальше бороться – нужно проявлять интеллект. Иначе ты не сможешь на следующий день жить ради борьбы. Это и произошло в моем прошлом поединке. Он сложился не в мою пользу, но затем началась иная битва, где я и вернул свое, – сказал Макгрегор в интервью Тони Робинсу.

Макгрегор с травмой готовился к бою с Нурмагомедовым

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