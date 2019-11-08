Макгрегор доказал, что не является отцом ребенка Мюррей

Бывшему чемпиону UFC в легком весе ирландцу Конору Макгрегору удалось доказать, что он не является отцом ребенка англичанки Тэрри Мюррей. Спортсмен прошел тест на ДНК, который показал, что вероятность того, что Макгрегор является отцом девочки, которой будет два года в январе, равна нулю, сообщает Mirror.

В исследовании установлено, что у ребенка не обнаружены генетические маркеры, которые должны присутствовать, если бы Конор был отцом. Отцом Мюррей является кто-то иной. Представители Макгрегора отказались комментировать изданию результаты теста.