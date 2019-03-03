Магомедшарипов может провести следующий бой в августе

Российский боец ММА Забит Магомедшарипов может провести следующий поединок в августе 2019 года. Об этом сообщил менеджер спортсмена Ризван Магомедов.

- Забит может провести следующий поединок в августе, - цитирует ТАСС Магомедова.

2 марта Магомедшарипов в поединке в полулегкой весовой категории победил американца Джереми Стивенса единогласным решением судей на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе.

Всего на счету 28-летнего бойца 17 побед и одно поражение в ММА.