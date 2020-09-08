Российский промоушн RCC проведет два турнира в ближайший месяц. Оба пройдут в Екатеринбурге на «Арене РМК» вместимостью 600 человек, так как спортивные события в регионе до сих пор проходят с ограничениями.

Первый турнир пройдет 26 сентября — его возглавит бой Михаила Рагозина (15-4) против Дмитрия Тебекина (12-2). Второй турнир запланирован на 10 октября, и в главном поединке вечера в клетку выйдет Иван Штырков (17-1). В данный момент соперник бойца еще не известен.

— Планируем, что мы проведем 22 поединка. Однозначно бойцы будут только из России и стран СНГ. Будут имена, будут дебюты — в ближайшее время опубликуем оба карда, — приводит пресс-служба RCC слова исполнительного директора лиги Николая Клименко. — Из-за ситуации с коронавирусом у нас уже сформировалась очередь из желающих подраться. Постараемся наверстать упущенное.

Напомним, что последний турнир RCC прошел в феврале этого года, тогда промоушн провел совместное шоу с американской организацией PFL. Планировалось, что летом пройдет еще несколько турниров, в том числе и с участием Александра Шлеменко, однако из-за ограничений они были отменены.