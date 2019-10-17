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Лагерь, где тренируются Хабиб, и в который не пускают журналистов

17 октября 2019, 21:34
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Mash на своей странице Вконтакте опубликовал видео из лагеря российского бойца ММА, чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Этот лагерь находится высоко в горах, и журналистов туда не пускают.

Напомним, ранее Хабиб отменил пресс-конференцию в Москве, которую устроил его спонсор. В своем последнем поединке россиянин победил Дастина Порье и защитил свой чемпионский титул. Ранее он также одержал победу над Конором Макгрегором.

Дополнительная информация

https://vk.com/mash?w=wall-112510789_3163770

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