Лагерь, где тренируются Хабиб, и в который не пускают журналистов

Mash на своей странице Вконтакте опубликовал видео из лагеря российского бойца ММА, чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Этот лагерь находится высоко в горах, и журналистов туда не пускают.

Напомним, ранее Хабиб отменил пресс-конференцию в Москве, которую устроил его спонсор. В своем последнем поединке россиянин победил Дастина Порье и защитил свой чемпионский титул. Ранее он также одержал победу над Конором Макгрегором.