Ковингтон обвинил Масвидаля, что тот избегает очного поединка

Полусредневес UFC Колби Ковингтон заявил, что готов провести бой против Хорхе Масвидаля, но тот избегает поединка с ним.

«Я надеюсь, что этот поединок состоится, — цитирует Ковингтона MMA Junkie со ссылкой на подкаст Чейла Соннена. — Последнее, что я слышал от Даны Уайта и UFC, — они говорили, что хотят, чтобы это произошло. Я же хотел этого с того дня, как подрался с Тайроном Вудли и завершил его карьеру, оставив его на носилках.

Знаете, понятно же, кто хочет, а кто не хочет драться. Вероятно, есть причина, по которой он не хочет биться со мной. Он уже сталкивался с этим раньше. Это самый легкий чек в моей жизни. Это бесплатные деньги. Масвидаль даже не настолько хорош, как Вудли».

В июле 36-летний Масвидаль проиграл единогласным решением судей Камару Усману. 32-летний Ковингтон в декабре тоже проиграл чемпиону полусреднего дивизиона техническим нокаутом в пятом раунде.