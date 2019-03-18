Конор Макгрегор: "Сульшер должен продолжить работать в "МЮ" на постоянной основе"

Ирландский боец MMA Конор Макгрегор, который является болельщиком "Манчестер Юнайтед", рассказал о детских годах, когда увлекался футболом, сообщает официальный сайт Международной федерации футбола (ФИФА). 30-летний спортсмен считает, что главный тренер "красных дьяволов" Уле Гуннар Сульшер проделал невероятную работу в своем клубе.

Сульшер возглавил "МЮ" после отставки Жозе Моуринью в декабре 2018 года. Под руководством 46-летнего норвежского специалиста команда 14 раз одержала победу, два раза сыграла вничью и три раза проиграла. "Манчестер Юнайтед" вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, где сыграет с "Барселоной".

– В детстве я играл в футбол, а "Манчестер Юнайтед" был моей любимой командой. Только на днях я наткнулся на старую фотографию, на которой я был в серой футболке "красных дьяволов". "МЮ" привлек успехами и победным менталитетом. Ирландские легенды, такие как Денис Ирвин и Рой Кин, были преданы своему ремеслу и обладали умением побеждать. Рой Кин был одним из лучших полузащитников, которых когда-либо видел в европейском футболе.

Сульшер – особенный человек! Я думаю, что он проделал невероятную работу с "Юнайтед". Он должен продолжать работать на постоянной основе, – цитирует Макгрегора пресс-служба ФИФА.

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