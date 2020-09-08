Комиссия признала победу Вартаняна над Коковым обоснованной

Заседание Атлетической комиссии ACA приняло окончательное решение по бою между Мухаммедом Коковым и Эдуардом Вартаняном, который состоялся 5 сентября на АСА 110.

В результате заседания комиссия, состоящая из пяти международных судей-экспертов, провела подробный анализ боя и судейских оценок. Согласно действующим правилам Unifight rules бой с минимальным преимуществом был в пользу Вартаняна. Согласно рекомендациям атлетической комиссии ACA, судейский вердикт, по которому Вартанян был признан победителем, стоит считать обоснованным.