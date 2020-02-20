Казахстанский боец Жумагулов подписал контракт с UFC
20 февраля 2020, 10:58
Боец ММА из Казахстана Жалгас Жумагулов подписал контракт с UFC. Об этом сообщил менеджер спортсмена и команды Саят Абдрахманов.
— Боец команды Arlan MMA Pro Жалгас Жумагулов подписал контракт с UFC, — говорится в сообщении. — Поздравляю тебя, брат, и всех, кто ждал этой новости.
31-летний Жалгас Жумагулов выступает в наилегчайшей весовой категории. Он одержал 13 побед в ММА (шесть нокаутов) при трех поражениях.
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