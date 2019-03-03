Источник сообщил об угрозе увольнения кисловодских полицейских из-за задержания Емельяненко. МВД это опровергает

У отделения ГИБДД по Кисловодску возникли проблемы из-за задержания российского бойца ММА Александра Емельяненко, утверждает телеканал "360" со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах. Полицейским пригрозили увольнением из-за инцидента со спортсменом. В пятницу, 1 марта, 37-летний спортсмен попытался на своем автомобиле скрыться от эвакуаторщиков. В результате он попал в ДТП, разбив два автомобиля.

На просьбы полицейских выйти из машины Емельяненко ответил отказом и разразился нецензурной бранью. Отмечается, что он находился в нетрезвом состоянии. Представители бойца уже заявили о намерении обжаловать решение об аресте.

По данным источника, полицейские получили предупреждение не трогать Емельяненко.

В ГУ МВД по Ставропольскому краю информацию опровергли, заявив, что полицейские действовали в соответствии с законом и поэтому не будут наказаны.