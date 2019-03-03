Источник: полицейским Кисловодска грозит увольнение после ареста Емельяненко

Кисловодским полицейским пригрозили увольнением за задержание российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко, информирует телеканал "360" со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

Как отмечается, кисловодских сотрудников правопорядка предупредили о приезде Емельяненко и попросили его не трогать. По словам источника, теперь тем, кто остановил спортсмена и снял задержание на видео, грозят увольнением.

Емельяненко находился в нетрезвом состоянии, еще когда отправился встречать друга в аэропорт Минеральных Вод. Там они выпили кофе. И, несмотря на уговоры со стороны приятеля, Емельяненко снова решил сесть за руль, чтобы отвезти того в Кисловодск.

Полицейских Минеральных Вод и Кисловодска якобы предупредили о возможных рисках и попросили спортсмена не останавливать. Однако того задержали, когда он припарковал свой золотой Mercedes в неположенном месте, а потом, спасаясь от эвакуатора, наехал на другой автомобиль. Источник добавил, что из-за Емельяненко проблемы возникли у всего отделения ГИБДД по Кисловодску.

Напомним, суд арестовал Емельяненко на 10 суток.

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