Российский боец UFC Ислам Махачев в очередной раз дал понять, что очень хочет провести поединок с американцем Кевином Ли.

— Кто-нибудь, пожалуйста, сделайте этот бой, — написал он в Twitter, выложив свое фото и фото Ли.

Ранее менеджер Махачева — Али Абдель-Азиз — выложил в Twitter совместный снимок с бойцом и написал: «Нужен хоть кто-нибудь, кто подерется с этим человеком». Ли ему ответил, что готов к бою с россиянином, написав: «Сколько раз я должен поднять руку?».

28-летний Махачев выступает в легком весе (до 70,3 кг). На его счету 18 побед и 1 поражение в ММА. У 27-летнего Ли — 18 побед и 5 поражений.