Российский боец UFC Ислам Махачев оценил своего будущего соперника. Им станет бразильский экс-чемпион UFC в легком весе Рафаэль дос Аньос. Поединок состоится 24 октября на UFC 254.

— Дос Аньос — хороший соперник для моей карьеры, для моего наследия, для моего списка оппонентов, — сказал Махачев. — Надеюсь, я смогу выиграть у этого хорошего бойца. Сколько людей отправится в моей команде в тренировочный лагерь в Абу-Даби? Как обычно, человек 20. (Михаил Потапов)