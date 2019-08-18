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Ирландский паб во Флориде вылил виски Конора в унитаз

18 августа 2019, 10:39
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Ирландский паб The Salty Shamrock во Флориде выразил протест против поведения бойца UFC Конора Макгрегора.

Конор Макгрегор.Сломанный телефон, разбитый автобус и конфликт с мафией — к скандалам Конора добавился еще один

На днях в сети появилось видео, как Конор бьет по лицу 50-летнего посетителя паба в Дублине за отказ выпить его виски.

В знак протеста представители паба заявили, что не будут больше закупать его продукцию и вылили запасы виски Конора в унитаз. Также они призвали другие ирландские пабы поступить аналогичным образом.

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