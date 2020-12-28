Хабиб высказался о драке Исмаилова и Минеева

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался по поводу драки между Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым. В четверг, 24 декабря, после боя между Нурулло Алиевым и Александром Гребневым в октагон вошел Владимир Минеев, который вызвал Исмаилова на бой. Тот поднялся, между спортсменами началась потасовка, переросшая в массовую драку.

— Думаю, между ними это раскрутка, — сказал Хабиб в эфире «Матч ТВ». — А между другими, которые полезли туда, это уже не раскрутка. Они не должны были лезть.

Также Хабиб вспомнил свою драку с командой Конора Макгрегора после боя в октябре 2018 года.

— В Лас-Вегасе, нас было пятеро, — вспомнил Хабиб. — Когда я выпрыгивал на их команду, я был один. Там были и полиция, и охрана, и вся команда Конора. Отец потом мне сказал, что недоволен этим поступком и не поддерживает его. Он сказал: «Пройдет время, и ты придешь к тому, что я говорю». И я прихожу. Подобные драки устраивать мы не должны. Только потому, что на нас смотрит подрастающее поколение. Они растут и думают, что нам тоже можно. Хотел бы посоветовать людям, чтобы они были более сдержанны.