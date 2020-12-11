Хабиб показал свои мучения во время весогонки перед боем с Гэтжи. Видео

Российский чемпион UFC в легком весе (до 70,3 кг) Хабиб Нурмагомедов опубликовал видеоматериал о том, как он готовился к бою с американцем Джастином Гэтжи.

«Думаю, вам будет интересно посмотреть этот эпизод. Один из самых тяжелых моментов при подготовке», — написал Хабиб.

На видео представлена процедура весогонки. По словам россиянина, за последние шесть дней перед боем он сбросил 8,5 кг.

Поединок прошел 24 октября в Абу-Даби и завершился победой россиянина удушающим приемом во втором раунде. Для Хабиба эта победа стала 29 в ММА в 29 боях.

После выигрыша у Гэтжи 32-летний Нурмагомедов объявил о завершении бойцовской карьеры. При этом он до сих пор остается чемпионом UFC в легком весе и лидером рейтинга бойцов UFC вне зависимости от весовой категории — президент лиги Дана Уайт надеется, что Хабиб изменит решение и вернется в октагон.