Хабиб перевел благотворительному фонду Порье 100 тысяч долларов

Чемпион UFC в легком весе (до 70,3 кг) Хабиб Нурмагомедов перевел благотворительному фонду Дастина Порье 100 тысяч долларов, сообщил американский боец порталу MMA Junkie.

Поединок между Нурмагомедовым и Порье состоялся 7 сентября в Абу-Даби. 30-летний россиянин одержал победу в третьем раунде, проведя удушающий прием. После боя соперники обменялись футболками. Хабиб пообещал Порье, что продаст майку, а вырученные деньги переведет в его благотворительный фонд.

— Это здорово, потому что поможет многим людям. Я очень ценю его помощь и очень благодарен, — сказал Порье.

Фонд бойца работает над реализацией проекта по постройке колодца с питьевой водой в школе в деревне пигмеев в Уганде. Для реализации проекта требовалось 25 тысяч долларов. Не считая пожертвования Хабиба, на данный момент собрано 33 тысячи долларов.

Благотворительный фонд Порье называется Good Fight Foundation. Идея создания фонда возникла у семьи Порье в 2017 году — незадолго до боя с Эдди Альваресом. Жена Дастина — Джоли — перед переездом во Флориду собирала вещи и обнаружила, что различных перчаток, бинтов и прочих бойцовских принадлежностей в доме скопилось очень много, и все они так или иначе связаны с победами ее мужа. После поединка с Альваресом супруги решили, что нужно устроить благотворительный аукцион. Он увенчался успехом — Дастин и Джали выручили 5 тысяч долларов, которые ушли на бесплатные обеды для бездомных. Потом они помогли семье полицейского, которого застрелили во время ограбления в Детройте, затем — закупили компьютеры и рюкзаки для школы, расположенной в их родном городе — Лафейетте (штат Луизиана), а в апреле 2019 года построили спортивную площадку для детей-инвалидов.