Хабиб ожидает тяжелую подготовку к поединку с Гэтжи
3 августа 2020, 05:27
Российский боец ММА, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал новый пост в Instagram. Он рассказал о подготовке к защите титула против американца Джастина Гэтжи. Их поединок состоится 24 октября.
«Это будет тяжелая подготовка, в сентябре уже будем вместе с Хавьером Мендесом, — написал Хабиб. — Соскучился по тренеру. Это подготовка будет отличаться от всех прежних подготовок».
31-летний россиянин победил во всех 28 поединках в ММА. У 31-летнего американца 22 победы и два поражения.
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