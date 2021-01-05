Хабиб ответил на пост Спаллетти в папахе

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов отреагировал на публикацию в Instagram бывшего главного тренера «Зенита» Лучано Спаллетти.

Ранее итальянский специалист выложил новогоднее поздравление, облачившись в папаху и обратившись на русском языке к Хабибу. Боец перепостил публикацию Спаллетти у себя в сторис.

«Ты мужик! Удачи, мой друг!» — написал Нурмагомедов в ответ Спаллетти.