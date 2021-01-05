Хабиб ответил на пост Спаллетти в папахе
09:27
Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов отреагировал на публикацию в Instagram бывшего главного тренера «Зенита» Лучано Спаллетти.
Ранее итальянский специалист выложил новогоднее поздравление, облачившись в папаху и обратившись на русском языке к Хабибу. Боец перепостил публикацию Спаллетти у себя в сторис.
«Ты мужик! Удачи, мой друг!» — написал Нурмагомедов в ответ Спаллетти.
Ответ Хабиба Нурмагомедова Лучано Спаллетти. Фото Instagram
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