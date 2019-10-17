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Хабиб Нурмагомедов отменил пресс-конференцию в Москве

17 октября 2019, 11:55
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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов не стал участвовать в своей пресс-конференции, которую организовал один из его спонсоров.

31-летний боец приехал в здание МИА «Россия Сегодня», пресс-конференция должна была начаться в 11.00 мск.

Начало мероприятия отложили на некоторое время, а в 11.40 мск Нурмагомедов покинул здание информационного агентства.

Пресс-конференция стартовала без него. Ведущий Александр Загорский выразил надежду, что Хабиб все же примет участие в мероприятии.

17&nbsp;октября. Москва. Хабиб Нурмагомедов.

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