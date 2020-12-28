Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Хабиб: «Оставить тренировки не хочу и не могу»

28 декабря 2020, 20:25

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что собирается поддерживать свою форму, несмотря на завершение карьеры. После победы над Джастином Гэтжи 24 октября он объявил об уходе из спорта.

— Сегодня провел тренировку. Я этим занимался всю жизнь, — сказал Хабиб в эфире «Матч ТВ». — Оставить тренировки не хочу и не могу. Хочу выглядеть как спортсмен, не хочу, чтобы был лишний вес.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир