Хабиб: «Оставить тренировки не хочу и не могу»
28 декабря 2020, 20:25
Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что собирается поддерживать свою форму, несмотря на завершение карьеры. После победы над Джастином Гэтжи 24 октября он объявил об уходе из спорта.
— Сегодня провел тренировку. Я этим занимался всю жизнь, — сказал Хабиб в эфире «Матч ТВ». — Оставить тренировки не хочу и не могу. Хочу выглядеть как спортсмен, не хочу, чтобы был лишний вес.
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