Хабиб: «Оставить тренировки не хочу и не могу»

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что собирается поддерживать свою форму, несмотря на завершение карьеры. После победы над Джастином Гэтжи 24 октября он объявил об уходе из спорта.

— Сегодня провел тренировку. Я этим занимался всю жизнь, — сказал Хабиб в эфире «Матч ТВ». — Оставить тренировки не хочу и не могу. Хочу выглядеть как спортсмен, не хочу, чтобы был лишний вес.