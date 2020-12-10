Хабиб опубликовал трогательное фото с отцом

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов на своей странице в Instagram опубликовал фото с отцом. Абдулманап Нурмагомедов умер от коронавируса в июле этого года в возрасте 57 лет.

«Было время», — подписал пост Хабиб.

24 октября Хабиб победил Джастина Гэтжи на турнире UFC 254, в третий раз защитив титул чемпиона лиги в легком весе. После поединка Нурмагомедов заявил о завершении карьеры. Боец объяснил свое решение тем, что дал обещание матери сделать это.