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Хабиб опубликовал трогательное фото с отцом

10 декабря 2020, 15:33
Хабиб Нурмагомедов. Фото Instagram
Хабиб Нурмагомедов. Фото Instagram
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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов на своей странице в Instagram опубликовал фото с отцом. Абдулманап Нурмагомедов умер от коронавируса в июле этого года в возрасте 57 лет.

«Было время», — подписал пост Хабиб.

24 октября Хабиб победил Джастина Гэтжи на турнире UFC 254, в третий раз защитив титул чемпиона лиги в легком весе. После поединка Нурмагомедов заявил о завершении карьеры. Боец объяснил свое решение тем, что дал обещание матери сделать это.

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