Хабиб определился с самым главным боем в карьере

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов назвал поединок против Конора Макгрегора самым главным в своей карьере.

«Самый важный бой — 6 октября 2018 года. Мы всей страной доказали, что можем конкурировать на высшем уровне. Наш бой смотрел практически весь мир. Мы даже побили в России рекорды чемпионата мира по футболу,» — заявил Хабиб в эфире телеканала «Матч ТВ».

Российский боец одержал досрочную победу и защитил титул чемпиона промоушена в легком весе. Ирландец был вынужден сдаться в четвертом раунде после болевого приема на челюсть.