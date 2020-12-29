Хабиб Нурмагомедов рассказал о своих родных брате и сестре

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что его родной брат Магомед не любит публичность. Также у бойца есть младшая сестра.

«У меня родные — брат и младшая сестра, — сказал Нурмагомедов в интервью «Матч ТВ». — Сестра живет в селении, она учительница английского языка. Старший брат — Магомед. Не любит он публичную жизнь, я не знаю, откуда у вас эта фотка, наверное, с Instagram взяли? Ему не показывайте, он не разрешает мне его фотки выставлять.

Он сам занимался вольной борьбой, потом получил две травмы колена подряд и оставил. Это где-то 2009-2010. В детстве он хорошо выступал, занимался, были какие-то там надежды отца на него, потом они переключились на меня"