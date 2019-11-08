Хабиб Нурмагомедов: «Пусть Макгрегор 10 боев подряд выиграет, тогда я с ним подерусь»

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве ответил на вопрос о возможном реванше с Конором Макгрегором.

— Бой с Конором? Чтобы драться за титул я выиграл 10 подряд боев. Пусть он выиграет тоже 10 подряд, тогда у нас может быть бой. Будет ли бой в Москве? Может быть, следующий мой бой будет в Москве, но уже UFC выступил с предложением о Вегасе. Посмотрим, как все решится, — сказал Нурмагомедов. (Михаил Потапов)

Нурмагомедов победил Макгрегора 6 октября 2018 года, проведя болевой прием в четвертом раунде. На счету Нурмагомедов 28 побед и 0 поражений в ММА.