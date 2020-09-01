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Хабиб Нурмагомедов показал подготовку к бою с Гэтжи

1 сентября 2020, 02:45
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Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов опубликовал в Instagram новое видео подготовки к поединку с Джастином Гэтжи. Бой состоится 24 октября в рамках UFC 254.

«Подготовка продолжается, 54 дня до боя. Если делать нечего, сделай пробежку в горы. Отвечаю, поможет собраться с мыслями и набраться хорошей энергии. А так, если честно, Ислам Махачев, это пробежка для тебя, за твою пойманную утку. Помнишь?» — написал Нурмагомедов.

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