Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос о возвращении в ММА
28 декабря 2020, 19:35
Бывший боец ММА Хабиб Нурмагомедов рассказал о переговорах с UFC. Он ответил на вопрос о том, может ли он вернуться в большой спорт.
— Видимо, они хотят, чтобы я дрался дальше. Ну это понятно, я провел 9 лет в лиге, выигрывал, есть большая фанатская база. Я их не виню, в этом ничего удивительного. — сказал Хабиб в эфире «Матч ТВ». — Есть предложения. Скоро будем встречаться с Даной (Уайтом — Прим. «СЭ») и будем плотно обсуждать. Есть что обсудить.
— Значит, есть варианты, что вы вернетесь?
— Не хотел бы, чтобы такой вариант был.
32-летний Хабиб Нурмагомедов провел 29 поединков в ММА и во всех одержал победы.
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