Хабиб Нурмагомедов объяснил, почему не выходит на бои под российским флагом

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве объяснил, почему не выходит на бои под российским флагом.

На прошлой неделе ирландец Конор Макгрегор? заявил, что не считает Нурмагомедова российским бойцом, в том числе потому, что тот не демонстрирует символику страны.

— Люди, которые носят флаги, которые как они говорят представляют свою родину, я в отличие от них не насилую женщин, не употребляю алкоголь. Я по своему представляю свою родину. Носить флаг — не значит быть патриотом. Есть много вещей, которые нужно сделать до того, как поднять этот флаг, — сказал Нурмагомедов. (Михаил Потапов)

Нурмагомедов победил Макгрегора 6 октября 2018 года, проведя болевой прием в четвертом раунде. На счету Нурмагомедов 28 побед и 0 поражений в ММА