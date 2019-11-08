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Хабиб Нурмагомедов: «Бой с Флойдом? Я думаю правильнее было бы подраться с Фергюсоном»

8 ноября 2019, 17:49
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Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве ответил на вопрос о бое с Флойдом Мейвезером по правилом бокса.

— Я думаю, было бы правильнее подраться с Фергюсоном, чем с Флойдом. Планирую вступать в ММА, а не в боксе. В следующем году у меня нет планов выступать в боксе, — сказал Нурмагомедов. (Михаил Потапов)

На счету Нурмагомедов 28 побед и 0 поражений в ММА.

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