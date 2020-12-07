Хабиб и Петр Ян. Два российских чемпиона на одном фото

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Петр Ян в своем Instagram выложил фото с обладателем пояса организации в легком весе Хабибом Нурмагомедовым. Снимок сделан на турнире промоушена Eagle Fighting Championship (EFC), который принадлежит Хабибу.

— На первом турнире EFC в Москве. Хабибу — успешного продвижения организации. Надеюсь, что будут ребята из Сибири — Урала, кто будет прославлять наши регионы в организации, — написал Ян.