Хабиб дал свой прогноз на плей-офф Лиги чемпионов

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов после жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов дал свой прогноз на предстоящие матчи.

По мнению россиянина, в следующую стадию турнира выйдут все сеяные команды, которые проведут первые в стречи в гостях.

— Я думаю, справа от вас которые все пройдут. Заскриньте — и посмотрим, — написал Хабиб, прикрепив фото с итогами жеребьевки.