«Готовься, лысый». Емельяненко обратился к Исмаилову

Боец MMA Александр Емельяненко опубликовал видео в Instagram в адрес Магомеда Исмаилова.

— Знаете, что на этой фотографии говорит Мухамед Али? «Лысый, вставай и дерись. Будь мужчиной, вставай и дерись, лысый». Готовься, лысый, — сказал Емельяненко.

Бой между Емельяненко и Исмаиловым состоится 3 апреля на турнире АСА 107 в Москве.

38-летний Емельяненко провел 37 боев, в которых одержал 29 побед, в том числе 21 нокаутом.

На счету 33-летнего Исмаилова 16 побед в 19 поединках, 7 из которых нокаутом.