Президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков считает российского бойца ММА Сергея Харитонова фаворитом в боксерском поединке против британского тяжеловеса Дэнни Уильямса.

«На мой взгляд, у Сергея больше шансов на победу. Уильямс опытнее, но Сергей моложе на целых семь лет, что в этом возрасте является значительным преимуществом (Уильямсу — 47 лет, Харитонову — 40), — цитируют Шестакова «Известия». — В основном Уильямс известен широкой общественности своей громкой победой над Майком Тайсоном 15 лет назад. Сергей — боец смешанного стиля, мастер спорта международного класса по боевому самбо, мастер спорта международного класса по боксу. У него большой опыт выступления в ММА, его трудно чем-то удивить, он готов ко всему».

Боксерский турнир в подмосковных Химках пройдет 11 сентября в баскетбольном центре. РЕН ТВ выступает его соорганизатором и будет транслировать бои эксклюзивно в прямом эфире.

Главный бой турнира — Сергей Харитонов — Дэнни Уильямс, для российского бойца ММА это уникальный опыт выступления в профессиональном ринге против британского боксера, победителя Майка Тайсона. Также в рамках вечера состоится бой Федора Чудинова против Умара Садика (россиянин проведет первую защиту титула чемпиона WBA Gold). Начало — 23.00 (время московское).