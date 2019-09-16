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Гэтжи поделился планом на бой с Нурмагомедовым

16 сентября 2019, 10:42
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Американский боец Джастин Гэтжи, выступающий в легкой весовой категории, следующим соперником которого может стать чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, рассказал о стратегии на бой с россиянином.

— У меня сильный удар, я — атлетичный бое, — рассказал MMAJunkie. — Предотвратить тейкдаун в борьбе можно, если на силу ответить силой, а не убегать. Если он захочет провести тейкдаун, это произойдет в середине октагона. И он получит по ноге несколько раз, прежде чем что-то предпримет.

Свой последний поединок Гэтжи провел на турнире UFC Fight Night 158, где победил соотечественника Дональда Серроне.

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