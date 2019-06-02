Фото Макгрегора в зале. Что с его рукой?

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор опубликовал фото с тренировки, где его рука находится в гипсе. В конце мая он рассказал, получил травму во время одного из занятий.

- Где есть воля, там есть путь, - подписал Макгрегор фото в Инстраграме.

Ирландец с 2018 года не выходил в октагон. В октябре он в титульном поединке потерпел поражение от россиянина Хабиба Нурмагомедова, защитившего чемпионский пояс. В 2019 году Макгрегор объявил об уходе из ММА, но затем неоднократно намекал на возвращение.