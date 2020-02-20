Бразильский боец смешанного стиля Фернандо Родригес (12-6) на пресс-конференции перед боем с Сергеем Харитоновым (30-7) назвал Федора Емельяненко своим кумиром, а также рассказал, что знает об Александре Емельяненко.

— В Бразилии о нем знают, что это великий боец. Но, у нас пишут, что он что-то вроде паршивой овцы в семье Емельяненко. Что-то из пословицы в семье не без урода. Я бы с удовольствием с ним провел бой, — сказал Родригес.

Бой Сергея Харитонова и Фернандо Родригеса пройдет по особым правилам в рамках промоушена WTKF за чемпионский титул в весовой категории свыше 110 кг. 23 февраля в Белоруссии. Поединок состоится в стойке. Если же противники переведут бой в партер, то им дадут 20 секунд для завершения технико-тактического действия.

39-летний Харитонов выступает в Bellator, однако его контракт с промоушеном неэксклюзивный. На счету Харитонова 30 побед и 7 поражений в ММА. Выступает с 2000 года. 32-летний Фернандо Родригес одержал 11 побед (7 нокаутов) при 6 поражениях.