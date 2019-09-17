Емельяненко рассказал, как готовится к бою с Кокляевым

Боец ММА Александр Емельяненко рассказал, как готовится ко встрече с тяжелоатлетом и стронгменом Михаилом Кокляевым. Поединок пройдет 29 ноября на «ВТБ Арене» в Москве (начало — в 19.00) по правилам бокса.

- У меня сегодня была объемная тренировка ОФП, — цитирует официальный сайт «РЕН ТВ» Емельяненко. — Разделил тренировку на физподготовку и специальную рабочую техническую часть. Борюсь, боксирую, бегаю кроссы. Каждый раз перед тренировкой стараюсь бегать кроссы не меньше 5 километров, чтобы размяться, прийти в хорошее разогретое состояние.

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