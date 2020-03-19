Российский боец ММА Александр Емельяненко в интервью «СЭ» жестко высказался о тех, кто критикует его дружбу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Емельяненко уже полтора месяца живет и тренируется в Грозном.

— Обратил внимание, что вы с Кадыровым на «ты». Давно перешли на такую форму общения?

— Мы друзья. Он сказал: «Какой я тебе Рамзан Ахматович? Рамзан меня называй, мы друзья». Я ему ответил: «Мне неудобно, первое время буду на публику говорить Рамзан Ахматович». Он сказал: «Не надо». А так мы с ним всегда общались на «ты». Убедил меня, чтобы мы общались на «ты», чтобы все понимали, что у нас хорошие, дружеские отношения. Только я не понимаю, почему людей, к которым ни он, ни я отношения не имеем, жаба душит. Их коробит, что у меня все хорошо, что у нас хорошие отношения, что у меня все получается. Их почему-то изнутри съедает. Нет бы порадоваться за соотечественника, а они, наоборот, места себе не находят.

— Вы про тех, кто называет вас предателем?

— Да, про говноедов.

— Много внимания на это обращаете?

— Я на них не обращаю внимания, просто иногда бывает, что залезешь в Instagram — вжух — пролистнешь комментарии, а там столько нечисти. Сидят на просторах интернета, бьют себя в грудь и самоутверждаются.

— В директ тоже пишут?

— Я не читаю, у меня он завален сообщениями. Представьте, сколько у меня там сообщений. Недавно залазил — 800 тысяч подписчиков, попробуй от каждого прочитай. Еще и вопросы такие глупые задают, вроде: «Здорово, Саня, как дела?». Блин, ну раз ему ответил: «Привет, все хорошо». Не успел следующее сообщение открыть, тут же вопрос: «Чем занимаешься?». Блин, пишу в ответ: «Тренируюсь». Не успел выйти — уже новое сообщение. Перестаешь с ним общаться, ему обидно: «Че, зазнался? Не общаешься с простыми смертными?». Поэтому мне не хватает на это времени. Мне светового дня не хватает свои дела сделать, еще и непонятным людям отвечать, как у меня дела, общаться с ними... Пусть наблюдают через соцсети, чем я занимаюсь, пусть ходят на бои и радуются моим победам. Что я могу сделать? Мне не разорваться.

На счету 38-летнего Емельяненко — 28 побед, 7 поражений и 1 ничья в ММА. Статистика бойца в профессиональном боксе: 1 победа и 1 ничья. (Илья Андреев)