Емельяненко может запросить миллион долларов за бой с Харитоновым

Российский боец ММА Александр Емельяненко в интервью «СЭ» сообщил, что за поединок с Сергеем Харитоновым запросит в два раза больше соперника.

В 2019 году организовать бой Емельяненко — Харитонов пробовал президент Fight Nights Global Камил Гаджиев. Он предложил бойцам по 10 миллионов рублей. По словам Емельяненко, Харитонов тогда потребовал 500 тысяч долларов. В результате поединок не состоялся. Теперь о желании устроить этот бой заявил боксерский промоутер, глава лиги WTKF Владимир Хрюнов.

— У вас сейчас пошла серия громких боев с известными людьми. Будет логично, если закончите год поединком с тяжеловесом — Сергеем Харитоновым.

— Да Харитонов — бздила. Камил Гаджиев предлагал нам обоим по 10 миллионов за бой. Пусть он не ездит вокруг да около, не рассказывает: «Да я готов!». Он уже один раз огреб, он в ужасной форме. Медленный, зажатый, бороться — не борется, бить — не бьет. Он сейчас может говорить что угодно и бить себя в грудь. Камил Гаджиев предлагал нам обоим по 10 миллионов, плюс с ним можно было дальше торговаться по гонорару. Харитонов слился, нашел себе какого-то американского босса и делает так, как он скажет. Он прыгнул на контракт и начал говорить: «Буду делать, как он скажет, мне ничего не интересно, я нигде не буду драться». В итоге Харитон в очередной раз об*****ся. Побил какого-то ноунейма в Белоруссии — и давай бить себя в грудь: «Я же говорил!» (вскидывает палец вверх). Пусть палец этот себе засунет в отверстие для пальца.

— К вам, кстати Хрюнов еще не обращался? Он сделал заявление, что организует ваш бой в 2020 году.

— Пусть ищет деньги. Если Харитонов за этот бой просит полмиллиона долларов — я попрошу в два раза больше. Пусть Хрюнов ищет и организует бой.

— То есть вы себя оцениваете, как более мощную медиафигуру, чем Харитонов?

— Конечно. Я его уже бил, и бой нужен ему. Еще этот бой нужен Хрюнову, Хрюнов хочет заработать на этом бою, показать, как Харитонов рухнет в очередной раз. Пусть ищет деньги.

На счету 38-летнего Емельяненко — 28 побед, 7 поражений и 1 ничья в ММА. Статистика бойца в профессиональном боксе: 1 победа и 1 ничья. У 39-летнего Харитонова — 31 победа и 8 поражений в ММА. (Илья Андреев)