Дзюба хочет, чтобы Хабиб выходил на бои с российским флагом

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба во время беседы в Instagram с Тиной Канделаки рассказал о своих отношениях с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым. Он подчеркнул, что хотел бы видеть российского бойца с флагом России.

— Дружим ли мы с Хабибом? Это было бы громко сказано, — отметил Дзюба. — Мы как-то через общих знакомых приветы друг другу передавали. Недавно он впервые прокомментировал мою публикацию. Я ему написал. Прикольно было.

Кто бы как к Хабибу ни относился... Я тоже хочу, чтобы Хабиб выходил на бои с российским флагом, но это его выбор. Почему он не выходит с российским флагом — это его дело. Но он в любом случае делает большое наследие. (Сергей Баюшкин)

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