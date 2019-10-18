Друг Хабиба выбыл из Гран-при PFL, но продлил беспроигрышную серию

Российский Ислам Мамедов не смог выйти в полуфинал Гран-при легковесов PFL. Его двухраундовый бой с Лоиком Раджабовым завершился вничью, однако дополнительное голосование судей вывело в полуфинал таджикского спортсмена.

Поскольку поединок засчитан, как ничья, беспроигрышная серия Мамедова продолжилась. В последний раз он проигрывал 2 июля 2009 года. На счету Мамедова 18 побед, 1 ничья и 1 поражение. Он тренируется вместе с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

Полуфиналы Гран-при проводились в тот же день, что и четвертьфиналы. 29-летний Раджабов (13-1-1) победил 32-летнего американца Криса Уэйда (17-6-0) и вышел в финал, где встретится с 27-летним Натаном Шульте (19-3-0). Бразилец в другом полуфинале победил 29-летнего россиянина Ахмеда Алиева (19-6-0) удушающим приемом. Алиев в четвертьфинале выиграл у 35-летнего соотечественника Рашида Магомедова (23-5-0).

Финал Гран-при между Раджабовым и Шульте состоится 31 декабря. Приз победителю — миллион долларов. Бразилец — победитель Гран-при легковесов PFL 2018 года.