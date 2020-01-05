Дмитрий Кудряшов: «Не согласен, что проиграл бой с Пейсаром»

Российский боксер Дмитрий Кудряшов (24-3) считает, что справедливо победил чеха Вацлава Пейсара (14-8).

Бой в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) прошел 21 декабря в Красноярске и завершился победой 34-летнего россиянина раздельным решением судей (97:92, 95:94, 92:97). После боя двоих арбитров (Ираклия Малазонию и Семена Стахеева) дисквалифицировали на полтора года.

— Согласен ли, что проиграл бой? Так считать — право людей, — сказал Кудряшов в интервью «СЭ». — Они могут писать все, что им вздумается, но чтобы такое писать, нужно сидеть смотреть, разбирать бой с людьми, которые профессионально в этом разбираются.

— Я провел бой очень плохо, но я прекрасно понимаю тот счет, который насчитал судья Малзония, 95:94 в мою пользу. Он отражает ход боя, — отметил боксер. — Если отойти от симпатий и эмоций, этот с нокдауном это справедливый счет. По поводу дисквалификации судей могу сказать, что я с ними не связан никаким образом. Мы не родственники, не друзья, у нас нет никакого общения. Поэтому мне людей просто жаль. Но если контролирующие органы, в данном случае Федерация бокса России решила их отстранить, значит, наверное, у них были причины.

— Мне много прилетало всякого после боя с Пейсаром, но я в первую очередь мужчина, а потом боксер, поэтому должен стойко переносить все тяготы и лишения боксерского пути. Не хочется оправдываться, но я понимаю, почему так и нормально на это реагирую. Бой я плохо провел, — сказал Кудряшов. (Михаил Потапов)